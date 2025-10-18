Inflación de la zona euro se mantendrá en torno al objetivo del BCE por años, dice Nagel

WASHINGTON, 18 oct (Reuters) - La inflación de la zona euro se mantendrá en torno al objetivo del Banco Central Europeo del 2% durante años, dijo el sábado el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, refutando los comentarios de algunos colegas que han advertido del riesgo de que el crecimiento de los precios al consumo sea demasiado bajo.

"Estamos más o menos en nuestro objetivo para los próximos años", sostuvo Nagel en una conferencia financiera en Washington. "Puedo decir que tengo bastante confianza (...) la historia de la inflación se ve bien". (Reporte de Balazs Koranyi; Editado en español por Javier Leira)