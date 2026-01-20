Inflación de México habría repuntado en primera mitad de enero por mayores impuestos y aranceles

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ene (Reuters) - La inflación interanual de México habría repuntado en la primera quincena de enero presionada principalmente por la entrada en vigor de un aumento de impuestos y aranceles, mostró el martes un sondeo de Reuters, alimentando las expectativas de que el banco central pudiera pausar por ahora el ciclo de recortes a su tasa clave.

Según la mediana de las proyecciones de 18 participantes, el índice general de precios al consumidor habría avanzado a un 3,86%, después de dos quincenas continuas en descenso.

Para la inflación subyacente, que elimina productos de alta volatilidad, las estimaciones indican que también se habría acelerado a un 4,48%, luego de haberse moderado en las dos quincenas anteriores.

Con el inicio de año, el Gobierno puso en marcha un incremento de impuestos a productos como bebidas azucaradas y cigarrillos y elevó las tarifas para las importaciones provenientes de China y otros países mayoritariamente asiáticos, y con los que México no tiene acuerdos comerciales.

Analistas también anticipaban ciertas presiones derivadas de la entrada en vigencia de un alza al salario mínimo.

El repunte de los precios reforzaba las perspectivas de que Banco de México podría pausar su serie de recortes a los tipos de interés a partir de su próxima decisión del 5 de febrero, luego de un largo ciclo de suavización monetaria que comenzó a inicios de 2024, después de que la tasa clave alcanzó un máximo histórico del 11,25%.

Desde entonces, ha disminuido en 425 puntos básicos (pb) hasta su actual nivel de un 7%.

El subgobernador Jonathan Heath dijo en una entrevista la semana pasada que considera que la junta de gobierno de la autoridad podría votar por dejar sin cambios el costo de los créditos en su encuentro de febrero, lo cual coincide con la expectativa generalizada del mercado.

"Mantenemos nuestro pronóstico de al menos 50 pb en recortes de tasas este año, aunque la reciente comunicación de Banxico sugiere que la Junta podría estar creando margen para una pausa en febrero si es necesario. La trayectoria dependerá en gran medida de los datos de inflación de enero", opinó BBVA. (Reporte de Gabriel Burin en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres; Editado por Ana Isabel Martinez)