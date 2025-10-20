Inflación de México se habría moderado en primera quincena de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 20 oct (Reuters) - La inflación interanual de México habría desacelerado en la primera quincena de octubre, mostró el lunes un sondeo de Reuters, respaldando las perspectivas de que el banco central seguirá recortando la tasa clave de interés el resto del año.

Según la mediana de las proyecciones de 11 participantes, el índice general de precios al consumidor habría disminuido a un 3,70%, después de cuatro quincenas continuas en ascenso.

Para la inflación subyacente, que elimina productos de alta volatilidad, las estimaciones indican que se habría ubicado en un 4,24%, su menor nivel desde la primera mitad de agosto.

Con respecto a la quincena previa, los precios habrían crecido un 0,35%, mientras que para el índice subyacente se prevé una tasa del 0,19%, de acuerdo con la encuesta. Los datos oficiales serán divulgados el jueves.

Banco de México redujo el mes pasado la tasa referencial por décima ocasión seguida para ubicarla en un 7,5% y, según la minuta del encuentro, la junta de gobierno continuará valorando hacia adelante recortes adicionales, en medio de preocupaciones sobre el débil desempeño de la economía.

Si bien la autoridad no ha ofrecido pistas sobre la magnitud de los próximos ajustes, el mercado espera que reduzca el costo de los créditos en un cuarto de punto en cada uno de sus siguientes anuncios -pautados para el 6 de noviembre y el 18 de diciembre- con lo que la tasa clave cerraría el año en un 7%.

La semana pasada, el subgobernador Jonathan Heath, una voz discrepante en las últimas tres decisiones de recortes, opinó en una entrevista que el banco central no debería precipitarse en bajar agresivamente los tipos de interés hasta tener certeza de que la inflación está retomando una clara tendencia a la baja. (Encuesta de Gabriel Burin en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres)