Inflación de México se sitúa por debajo de las previsiones en 1ra mitad agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - La inflación general de México avanzó mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto, mientras que la subyacente mostró un ligero descenso, respaldando las perspectivas de que el banco central volvería a recortar su tasa clave en su próxima decisión de septiembre.

El índice general de precios al consumidor se ubicó en un 3,49% a tasa interanual, levemente por encima del 3,48% de la segunda mitad de julio, de acuerdo con datos divulgados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística, INEGI.

Analistas anticipaban que acelerara a un 3,66%, según un sondeo de Reuters.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se ubicó en un 4,21% ligeramente abajo del dato anterior de un 4,22% y también fue menor a la expectativa de los economistas de un 4,27%.

El banco central, que tiene una meta permanente de inflación de un 3% +/- un punto porcentual, moderó en su decisión del 7 de agosto la magnitud de sus últimos recortes a la tasa interbancaria, con una disminución de 25 puntos base, para ubicarla en un 7,75%, su menor nivel en tres años.

Según la minuta del encuentro, la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales, pese a algunas preocupaciones sobre la persistencia de la inflación subyacente.

Desde inicios del año pasado, el banco central ha venido recortando sostenidamente el costo de los créditos después de haber llevado la tasa clave a su máximo nivel histórico del 11,25%.

Una encuesta de Citi mostró esta semana que gran parte del mercado está descontando una nueva disminución de un cuarto de punto porcentual al costo de los créditos en la próxima decisión de Banco de México, pautada para septiembre. (Reporte de Noé Torres)