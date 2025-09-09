Inflación de México se ubicó en 3,57% a 12 meses en agosto

La inflación en México se ubicó en 3,57% a 12 meses en agosto, reportó este martes el Instituto Nacional de Estadística (Inegi).

Aunque la moderación del alza de precios de los últimos meses se cortó en agosto, el dato está dentro del objetivo del Banco de México (Banxico, central) de 3% +/- un punto porcentual.

En agosto, los sectores y productos que más presionaron el alza fueron vivienda, restaurantes y algunos productos agrícolas.

El lunes, el gobierno mexicano recortó su pronóstico para el crecimiento este año, aunque lo mantuvo por encima de las expectativas del mercado, en medio de la incertidumbre ante la agresiva política proteccionista de Estados Unidos, principal socio comercial de México.

La Secretaría de Hacienda ubicó su perspectiva de crecimiento en un rango de 0,5% a 1,5%, frente a 1,5%-2,3% que preveía en abril pasado, según el proyecto de presupuesto de 2026 presentado cerca de la medianoche del lunes.

En tanto, Banxico estima que la segunda mayor economía de América Latina después de Brasil crecerá apenas 0,1% este año.

