Inflación de Venezuela se disparó a 475% en 2025

Venezuela registró una inflación de 475% en 2025, una fuerte aceleración frente al 48% del año anterior, según la primera publicación oficial el viernes de este indicador del BCV en más de un año.

La economía venezolana se resintió en 2025 a raíz de un recrudecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos, que actualmente levanta de manera gradual sus restricciones en un nuevo contexto tras haber derrocado a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

Las sanciones restringieron el flujo de divisas y el BCV no pudo controlar el valor del dólar, lo que acabó por empujar los precios de bienes y servicios durante 2025.

Economistas señalaban al cierre del año pasado que Venezuela se encontraba al borde de una hiperinflación, episodio que ya había sufrido entre 2017 y 2022.

Venezuela registra además una inflación acumulada de casi 52% en 2026, según el Banco Central.

Recientemente también reportó que Venezuela cerró 2025 con un crecimiento económico de 8,66%, impulsado principalmente por la actividad petrolera.