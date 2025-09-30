LA NACION

Inflación en Alemania se acelera en septiembre al 2,4%

La inflación en Alemania se aceleró en septiembre un poco más de lo previsto, hasta un 2,4% interanu

Inflación en Alemania se acelera en septiembre al 2,4%
Inflación en Alemania se acelera en septiembre al 2,4%

La inflación en Alemania se aceleró en septiembre un poco más de lo previsto, hasta un 2,4% interanual, según cifras provisionales publicadas este martes por el instituto de estadísticas Destatis.

En agosto, el índice de precios al consumo en la principal economía europea subió un 2,2% interanual y en julio había permanecido estable en 2%.

Los expertos pronosticaban un alza del 2,3% en septiembre.

El repunte del ritmo de alza de los precios también se manifestó en otros países de la zona euro: la inflación aumentó en Francia un 1,2% después de un 0,9% en agosto, y un 2,9% en España, es decir, dos décimas más en un mes.

La tasa se mantuvo estable en Italia en 1,6% interanual.

