Inflación en Brasil vuelve al rango objetivo por primera vez desde enero

SAO PAULO, 26 nov (Reuters) - La inflación anual de Brasil volvió a situarse dentro del rango objetivo del Banco Central a principios de noviembre, mostraron datos oficiales el miércoles, lo que supone la primera vez desde mediados de enero que el índice de precios al consumo alcanzó la banda meta.

Los precios en la mayor economía de América Latina subieron un 4,50% en los 12 meses hasta mediados de noviembre, dijo la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, menos que el 4,94% del mes anterior. Los economistas consultados por Reuters esperaban un 4,49%.

El banco central de Brasil tiene como objetivo una inflación del 3%, más o menos 1,5 puntos porcentuales, y la reciente tendencia a la desinflación ha elevado las apuestas a que pronto iniciará un ciclo de relajación.

Nilton David, miembro del consejo del Banco Central, dijo el martes que la subida de las tasas de interés ya no figuraba en el escenario de referencia del banco, y señaló que su próxima medida debería ser un recorte, aunque el calendario sigue sin estar claro.

A principios de mes, los responsables de política monetaria votaron a favor de mantener las tasas de interés sin cambios en el 15%, su nivel más alto en casi 20 años, por tercera vez consecutiva, tras detener en julio un agresivo ciclo de endurecimiento que añadió 450 puntos básicos al tipo de referencia.

Han prometido situar la inflación en el 3%, repitiendo que el banco ha adoptado un enfoque de la política monetaria basado en los datos.

"Cada vez parece más probable que el Copom inicie su ciclo de relajación en enero", dijo Kimberley Sperrfechter, economista de mercados emergentes de Capital Economics, refiriéndose al comité de política monetaria conocido como Copom.

El economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía, dijo que espera un primer recorte de 50 puntos básicos en enero.

Según el IBGE, solo hasta mediados de noviembre los precios subieron en Brasil un 0,2%, frente al 0,18% del mes anterior. Se esperaba que el índice creciera un 0,18%, según la mediana de las previsiones de un sondeo de Reuters. (Reporte de Gabriel Araujo, edición en español de Javier López de Lérida)