Inflación en Chile 0,4% en septiembre, se acelera a 4,4% en doce meses

SANTIAGO, 8 oct (Reuters) - Los precios al consumidor en Chile subieron un 0,4% en septiembre, en línea con las expectativas, informó el miércoles el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En doce meses, la inflación avanzó un 4,4%, por encima del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%.

En agosto los precios al consumidor no habían presentado variación, pero la inflación a 12 meses se había moderado a 4%.

Economistas consultados por Reuters y

operadores encuestados por el Banco Central

habían apuntado a un alza de 0,4% en los precios al consumidor en el noveno mes del año, cuando en Chile se conmemoran las Fiestas Patrias con varios días feriados.

"Nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia", dijo el INE en un reporte.

Entre las divisiones que mostraron aumentos en los precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación, deportes y cultura. Información y comunicación registraron caídas.

A inicios de septiembre el Banco Central chileno decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4,75%, como esperaba el mercado, mientras analiza el riesgo de una persistencia inflacionaria. La próxima reunión será a fines de octubre.

(Reporte de Natalia Ramos y Aída Peláez Fernández)