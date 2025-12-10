Inflación en China alcanza su nivel más alto en 21 meses, pero persisten las tensiones deflacionistas

PEKÍN, 10 dic (Reuters) -

La inflación anual al consumo de China se aceleró en noviembre hasta alcanzar un máximo de 21 meses, impulsada principalmente por los precios de los alimentos, mientras que la deflación en las fábricas se acentuó, con tendencias subyacentes que sugieren que la demanda interna sigue siendo débil y no es probable que se recupere a corto plazo.

La economía, valorada en 19 billones de dólares, va camino de alcanzar el objetivo de crecimiento de Pekín de "alrededor del 5%" para este año, impulsada por el apoyo de las políticas y la resistencia de las exportaciones de bienes. Pero los desequilibrios económicos han empeorado este año, ya que la guerra comercial mundial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha sumado a la persistente debilidad de la demanda de los consumidores, lo que ha obligado a los dirigentes económicos a intensificar las medidas de estímulo.

El índice de precios al consumo (IPC) subió un 0,7% respecto al año anterior, según mostraron el miércoles los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, igualando una expansión del 0,7% en un sondeo de Reuters entre economistas. En octubre había aumentado un 0,2%.

El repunte de la inflación al consumo se debió principalmente al aumento de los precios de los alimentos, que subieron un 0,2% interanual tras caer un 2,9% en octubre.

Pero la inflación subyacente anual, que excluye los precios volátiles de los alimentos y el combustible, se mantuvo sin cambios en el 1,2% el mes pasado. En términos mensuales, el IPC bajó un 0,1%, frente al 0,2% de octubre y el 0,2% previsto.

En China, la deflación en las fábricas lleva tres años lastrando a la segunda economía mundial, a pesar de que el ha intensificado la campaña para frenar el exceso de capacidad industrial y ha pedido a los sectores clave que reduzcan la competencia despiadada. Los últimos datos mostraron pocas señales de recuperación del impulso deflacionista.

El índice de precios a la producción (IPP) cayó un 2,2% interanual en noviembre, frente a la caída del 2,1% de octubre y peor que la previsión de un descenso del 2,0%. El índice subió un 0,1% respecto a octubre.

"Las últimas cifras de inflación de China indican una economía que se está calentando en la superficie, pero que sigue luchando por debajo contra presiones deflacionistas profundamente arraigadas", dijo Zavier Wong, analista de mercado de la firma de inversión eToro.

"Los fabricantes siguen recortando los precios para desplazar el exceso de oferta, y ese descenso persistente pone de relieve lo débiles que siguen siendo las condiciones de la demanda."

(Información de Qiaoyi Li, Yukun Zhang y Liz Lee; información adicional de Casey Hall en Shanghái; edición de Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)