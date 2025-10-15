Inflación en España se acelera al 3% en septiembre

La inflación en España se aceleró en septiembre hasta alcanzar el 3% interanual, tres décimas más que la tasa de agosto (2,7%), según el dato definitivo publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este 3% supera en una décima la estimación provisional difundida por el organismo a finales de septiembre.

El aumento de la inflación estuvo impulsado principalmente por el transporte, donde la tasa anual creció un punto hasta el 2,2% por una menor caída de los precios de carburantes y lubricantes en comparación con septiembre de 2024.

Otro sector clave en el repunte de la inflación fue el de la vivienda, cuya tasa anual se disparó 1,1 puntos hasta alcanzar el 7,1%, debido principalmente a una caída menos intensa de los precios de la electricidad en comparación con el mismo mes del año pasado.

La tasa anual de la inflación subyacente -que excluye los precios de los alimentos y de los productos energéticos y está ajustada a las variaciones estacionales- se mantuvo en el 2,4%.

Por su parte, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA), que permite comparaciones entre los países de la zona euro, se situó en el 3,0%, tres décimas por encima de la del mes anterior.

El Banco de España proyecta que la inflación sea del 2,1% en 2025, un nivel ligeramente superior al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

