Inflación en la zona euro aumentó a 2,2% interanual en noviembre
La inflación en la zona euro se situó en 2,2% interanual en noviembre, frente al 2,1% registrado en octubre, según un comunicado de...
- 1 minuto de lectura'
La inflación en la zona euro se situó en 2,2% interanual en noviembre, frente al 2,1% registrado en octubre, según un comunicado de Eurostat publicado este martes.
Este dato aleja un poco más el objetivo del 2%, establecido por el Banco Central Europeo (BCE).
Los analistas consultados por Bloomberg preveían que la inflación se mantuviera en 2,1%.
Este leve repunte de los precios se explica principalmente por la evolución menos favorable de los precios de la energía, que retrocedieron apenas un 0,5% en noviembre, frente a una caída del 0,9% en octubre.
Por otra parte, el incremento de los precios de los servicios aumentó ligeramente hasta el 3,5%, frente al 3,4% del mes anterior.
La inflación subyacente --que excluye los precios volátiles de la energía y de los alimentos, y sirve de referencia para los expertos-- se mantuvo estable en un 2,4%.
fpo/cjc/meb/pc
- 1
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 2
Con una obra submarina, Leandro Erlich propone nuevas formas de convivencia
- 3
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
- 4
Hallazgo en el cometa 3I/ATLAS: aseguran que tiene erupciones de “volcanes de hielo”