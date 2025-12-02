LA NACION

Inflación en la zona euro aumentó a 2,2% interanual en noviembre

La inflación en la zona euro se situó en 2,2% interanual en noviembre, frente al 2,1% registrado en octubre, según un comunicado de...

La inflación en la zona euro se situó en 2,2% interanual en noviembre, frente al 2,1% registrado en octubre, según un comunicado de Eurostat publicado este martes.

Este dato aleja un poco más el objetivo del 2%, establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

Los analistas consultados por Bloomberg preveían que la inflación se mantuviera en 2,1%.

Este leve repunte de los precios se explica principalmente por la evolución menos favorable de los precios de la energía, que retrocedieron apenas un 0,5% en noviembre, frente a una caída del 0,9% en octubre.

Por otra parte, el incremento de los precios de los servicios aumentó ligeramente hasta el 3,5%, frente al 3,4% del mes anterior.

La inflación subyacente --que excluye los precios volátiles de la energía y de los alimentos, y sirve de referencia para los expertos-- se mantuvo estable en un 2,4%.

