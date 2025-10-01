Inflación en la zona euro sube en septiembre a 2,2% interanual

Tras varios meses de estabilidad, la inflación en la zona euro se aceleró en septiembre, impulsada principalmente por el alza en los precios de la energía, lo que sugiere que el Banco Central Europeo evitará este año hacer nuevos cortes en los tipos de interés.

El alza de precios de 2,2% interanual superó el 2% de agosto, según un comunicado de Eurostat publicado el miércoles. La agencia europea de estadística tiene una meta inflacionaria anual de 2%.

La aceleración inflacionaria se explica principalmente por la tendencia menos favorable de los precios de la energía, que comienzan a estabilizarse tras meses de fuerte caída. Los precios de la energía cayeron 0,4% en septiembre tras una baja de 2% en agosto.

La inflación de los alimentos se desaceleró a 3%, desde 3,2% en agosto, mientras los precios de bienes industriales subieron 0,8%. En tanto, los precios de los servicios se aceleraron ligeramente a 3,2%, desde 3,1% el mes anterior.

