Inflación en Perú retrocede en agosto y tasa anualizada cae a 1,11%

LIMA, 1 sep (Reuters) - La inflación anualizada en Perú retrocedió a 1,11% en agosto, cerca al límite base del rango objetivo del banco central, tras anotar ese mes una caída de los precios al consumidor, dijo el lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El rango meta anualizado del banco central es de 1% y 3%.

La tasa de inflación anual en agosto fue la más baja en siete años, desde agosto de 2018, según datos del banco central.

El INEI informó que el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, referencia de la inflación en Perú, bajó en agosto un 0,29%, la caída mensual más pronunciada desde septiembre del año pasado. En comparación, los precios al consumidor habían subido un 0,23% en julio y un 0,13% en junio.

La agencia detalló en un comunicado que en agosto los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron un 1,05%. Bajaron además el rubro de alojamiento, electricidad, gas y otros combustibles en un 94% y el de transporte un 0,15%.

La inflación en Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, cerró el año pasado en un 1,97% y, según estimaciones del banco central, la tasa de inflación podría cerrar en 1,8%. (Reporte de Marco Aquino y de Mrinmay Dey en Bengaluru.)