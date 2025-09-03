Inflación en Uruguay cae a 4,20% en 12 meses a agosto, dentro de meta oficial

Los precios en Uruguay registraron una leve caída de 0,03% en agosto y la inflación alcanza 4,20% en los últimos 12 meses, dentro del rango meta establecido por el Banco Central, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va del año, los precios subieron 2,75%.

El Índice de Precios al Consumidor de agosto reflejó la caída de 0,16% en el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, donde se registraron precios a la baja en carne y sus derivados, y en vegetales, resaltó el INE.

La inflación subyacente, que no toma en cuenta los precios volátiles de energía y alimentos, tuvo en el octavo mes del año una variación de 0,07%, para un 4,92% interanual.

La inflación en Uruguay se mantiene desde junio de 2023 dentro del rango meta del BCU, de 3% a 6%.

En un contexto de inflación alineada con el rango meta oficial, el BCU recortó por segundo mes consecutivo en agosto su tasa de interés de referencia, a 8,75%, y adelantó que si la evolución del índice sigue la misma línea continuará con su ciclo a la baja de la Tasa de Política Monetaria.

