Inflación general de México acelera más de lo esperado en primera quincena de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - La inflación general de México avanzó en la primera quincena de febrero por encima de lo previsto, aun cuando la subyacente disminuyó inesperadamente, alimentando la perspectiva de que el banco central podría volver a dejar sin cambios la tasa clave de interés en su próxima decisión de marzo.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aceleró a un 3.92% a tasa interanual, hilando su tercera quincena consecutiva en ascenso, de acuerdo con datos divulgados el martes por el instituto nacional de estadística, INEGI.

Analistas anticipaban una tasa del 3.89%, según un sondeo de Reuters.

En cambio, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, disminuyó a un 4.52% desde el 4.56% de la quincena anterior. Especialistas esperaban que avanzara a un 4.57%.

A inicios de febrero, Banco de México interrumpió un largo ciclo de suavización monetaria, al dejar la tasa objetivo en un 7%, y la expectativa mayoritaria es que la conserve ahí nuevamente en su siguiente decisión del 26 de marzo antes de volver a reducirla en medio de un débil desempeño de la economía.

Según una encuesta de Citi divulgada la semana pasada el mercado ve el próximo recorte en la reunión de mayo. El banco central no tiene programado un encuentro en abril. (Reporte de Noé Torres)