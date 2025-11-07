Inflación general de México desacelera en octubre, subyacente continúa encima de la meta

(Actualiza con detalles y contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 7 nov (Reuters) - La inflación general de México se moderó en octubre, aunque el índice subyacente siguió por arriba de la meta, respaldando las perspectivas de que el banco central recortaría nuevamente la tasa clave en su próximo anuncio de diciembre.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desaceleró a un 3.57% a tasa interanual, después de dos meses en ascenso, de acuerdo con cifras divulgadas el viernes por el instituto nacional de estadística, Indec.

Analistas anticipaban una tasa del 3.56%, según un sondeo de Reuters.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se ubicó en un 4.28%, sin cambios frente a septiembre.

El banco central, que tiene un objetivo permanente de inflación de un 3% +/- un punto porcentual, rebajó en la víspera la tasa de referencial en 25 puntos base (pb) a un 7.25%, como esperaba el mercado, en su duodécima disminución al costo de los créditos desde que inició un ciclo de recortes el año pasado.

En su comunicado de la decisión, la Junta de Gobierno dijo que hacia adelante valorará reducirla nuevamente, si bien modificó su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización.

Banco de México ha reducido las tasas en un total de 400 pb desde su máximo histórico de un 11.25% en que se ubicaba a principios de 2024. (Reporte de Noé Torres)