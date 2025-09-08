Inflación general de México habría repuntado en agosto, subyacente desaceleraría

CIUDAD DE MÉXICO, 8 sep (Reuters) - La inflación general de México habría repuntado en agosto, aunque seguiría dentro del objetivo oficial, mostró el lunes un sondeo de Reuters, respaldando las perspectivas de que el banco central recortaría nuevamente su tasa clave de interés a finales de septiembre.

La mediana de las proyecciones de 15 participantes arrojó una tasa interanual de 3,58% para el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por encima del 3,51% de julio, aunque dentro de la meta permanente de Banco de México de 3% +/- un punto porcentual.

Las estimaciones indican, en cambio, que la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se habría moderado a 4,21%, desde el dato previo de 4,23%.

Respecto a la quincena previa, los precios habrían crecido 0,06%, mientras que para el índice subyacente se prevé un incremento de 0,20%, de acuerdo con la encuesta. Los datos serán divulgados el martes por el instituto nacional de estadística, Inegi.

El banco central moderó en agosto la dimensión de sus últimos recortes a la tasa clave, con una disminución de 25 puntos base, para ubicarla en 7,75% y según la minuta del encuentro la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales, pero no adelantó sobre magnitudes.

Una encuesta de Citi mostró el viernes que el mercado está descontando una nueva disminución de un cuarto de punto porcentual en la próxima decisión el 25 de septiembre. (Sondeo de Gabriel Burín en Buenos Aires, Escrito por Noé Torres)