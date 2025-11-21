Inflación general de México habría repuntado en primera quincena de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 21 nov (Reuters) - La inflación general de México se habría acelerado durante la primera mitad de noviembre después de dos quincenas en declive, mostró el viernes un sondeo de Reuters, en momentos en que el mercado apuesta a que el banco central recortaría nuevamente su tasa clave de interés antes de que culmine el año.

Según la mediana de las proyecciones de 10 participantes, el índice general de precios al consumidor habría repuntado a un 3,56% a tasa interanual.

Para la inflación subyacente, que elimina productos de alta volatilidad, las estimaciones indican que se habría mantenido estable en un 4,32%, si bien continuaría por encima de la meta oficial de un 3% +/- un punto porcentual.

Con respecto a la quincena previa, los precios habrían crecido un 0,42%, mientras que para el índice subyacente se prevé una tasa del 0,05%, de acuerdo con la encuesta. Los datos oficiales serán divulgados el lunes.

Banco de México redujo a inicios de noviembre la tasa referencial por undécima ocasión seguida para ubicarla en un 7,25% y, aunque adoptó un tono más cauto en su comunicado respecto una mayor flexibilización, dejó abierta la puerta para recortar nuevamente los tipos de interés.

Según la minuta del encuentro divulgada esta semana, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno creen que el débil desempeño de la economía ayudaría a moderar la inflación, lo que dejaría margen para recortar el costo de los créditos.

La gobernadora del banco, Victoria Rodríguez, afirmó recientemente en una entrevista que veía "altamente probable" un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual en el próximo anuncio de política monetaria del 18 de diciembre.

En consonancia con las autoridades, el mercado anticipa que la tasa culminaría este año en un 7%, según una encuesta de Citi publicada el jueves.

(Sondeo de Gabriel Burín en Buenos Aires y Noé Torres en Ciudad de México; Escrito por Noé Torres)