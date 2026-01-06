CIUDAD DE MÉXICO, 6 ene (Reuters) - La inflación general de México se habría mantenido estable en diciembre, mientras que el índice subyacente seguiría por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas de que Banco de México podría pausar su ciclo de recortes a la tasa clave de interés, según un sondeo de Reuters.

La mediana de las proyecciones de 19 analistas arrojó una tasa interanual de un 3.80% para el índice general de precios al consumidor, aunque con respecto a noviembre los precios habrían crecido un 0.40%.

En cambio, para la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, las estimaciones indican que habría disminuido a un 4.34% desde el dato previo de un 4.43%, con una tasa del 0.42% en el mes.

Aun así, el indicador habría seguido por encima del objetivo permanente de Banco de México de un 3% +/- un punto porcentual, un foco de preocupación tanto para analistas como para las autoridades.

La entidad redujo el mes pasado la tasa interbancaria en 25 puntos básicos a un 7%, la decimotercera disminución desde que comenzó a ajustarla en 2024, pero un cambio en su guía prospectiva fue interpretado como una señal de que podría interrumpir su ciclo de suavización monetaria.

En su comunicado, la junta de gobierno dijo que hacia adelante "valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia", un tono más cauto frente a sus mensajes anteriores en los que hacía referencia a la posibilidad de seguir reduciendo los tipos de interés.

El instituto de estadística dará a conocer los datos de inflación el jueves y ese mismo día el banco central divulgará la minuta de su encuentro de diciembre. La información que se desprenda de ahí será clave para determinar los próximos pasos de la autoridad que tiene prevista su próxima decisión para el 5 de febrero. (Sondeo de Gabriel Burín en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres; Editado por Ana Isabel Martínez)