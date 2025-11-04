Inflación general de México se habría moderado en octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 4 nov (Reuters) - La inflación general de México habría desacelerado en octubre, respaldando las perspectivas de que el banco central recortaría nuevamente la tasa clave de interés en su anuncio de esta semana, mostró el martes un sondeo de Reuters.

La mediana de las proyecciones de 17 analistas participantes arrojó una tasa interanual de un 3,56% para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), después de dos meses en ascenso.

Para la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, las estimaciones indican que se habría ubicado en un 4,27%, ligeramente abajo del 4,28% de septiembre.

Banco de México redujo en septiembre el costo de los créditos por undécima ocasión desde que inició un ciclo de ajustes a principios de 2024 y dijo que hacia adelante continuaría valorando disminuciones adicionales. El subgobernador Jonathan Heath, quien ha votado en contra de las últimas decisiones de recortes de la Junta de Gobierno, opinó el mes pasado que la autoridad no debería precipitarse en bajar agresivamente los tipos de interés hasta tener certeza de que la inflación está retomando una clara tendencia a la baja.

Respecto a septiembre, los precios al consumidor habrían crecido un 0,36%, mientras que para el índice subyacente se prevé un incremento del 0,28%, de acuerdo con la encuesta. Los datos oficiales serán divulgados el viernes, un día después de la decisión de Banco de México. Otro sondeo de Reuters publicado el viernes dejó ver que el mercado descuenta ampliamente que el banco central anuncie una disminución de 25 puntos básicos (pb) a un 7,25% esta semana y aplique otra de igual magnitud en su encuentro de diciembre, con lo que cerraría el año en un 7%. (Encuesta de Gabriel Burín en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres)