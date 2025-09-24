Inflación general México acelera menos de lo previsto en primera quincena de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 24 sep (Reuters) - La inflación general de México aceleró en la primera quincena de septiembre, aunque menos de lo previsto, respaldando las perspectivas de que el banco central recortará nuevamente su tasa clave de interés en 25 puntos básicos más adelante en la semana.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un 3,74% a tasa interanual, por encima del 3,65% de la segunda mitad de agosto, de acuerdo con datos divulgados el miércoles por el instituto nacional de estadística, INEGI.

Analistas anticipaban que avanzara a un 3,77%, según un sondeo de Reuters.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, subió ligeramente a un 4,26% frente al dato anterior de un 4,25%.

El banco central, que tiene una meta permanente de inflación del 3% +/- un punto porcentual, moderó el mes pasado la magnitud de sus últimos recortes a la tasa referencial, con una disminución de un cuarto de punto.

Según la minuta del encuentro la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales, en medio de preocupaciones sobre el desempeño de la economía que creció en el segundo trimestre menos de lo previsto.

Su próxima decisión está prevista para el jueves y el mercado anticipa una nueva rebaja de 25 puntos básicos, de acuerdo con una encuesta de Reuters publicada la semana pasada. (Reporte de Noé Torres)