Inflación general México desacelera en diciembre, subyacente sigue por arriba de la meta

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ene (Reuters) - La inflación general de México ⁠se moderó inesperadamente ⁠en diciembre, aunque el índice subyacente continuó por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas de que ⁠Banco de ‌México ​podría pausar su ciclo de recortes a la tasa clave de ​interés.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó ‌en un 3,69% a tasa interanual, por ‌debajo del 3,80% del ​mes anterior, de acuerdo con cifras divulgadas el jueves por el instituto nacional de estadística, Inegi.

Especialistas anticipaban que se mantuviera estable, según un sondeo de Reuters.

A su vez, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, desaceleró ⁠a un 4,33%, desde el dato previo de un 4,43%.

Aun así, el indicador ​siguió por arriba del objetivo permanente del banco central de un 3% +/- un punto porcentual, un factor que se ha convertido en una preocupación tanto para analistas como para las autoridades.

Banco de México redujo el mes pasado la tasa interbancaria en 25 puntos básicos a ⁠un 7%, la decimotercera disminución desde que comenzó a ajustarla en 2024, ​pero un cambio en su guía prospectiva fue interpretado como una señal de que podría interrumpir su ciclo de suavización monetaria.

En su comunicado, la ‍junta de gobierno dijo que hacia adelante "valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia", un tono más cauto frente a sus mensajes anteriores en los que hacía referencia a la posibilidad de seguir reduciendo ​los tipos de interés.

Está previsto que más tarde en el día se publique la minuta del encuentro. La próxima decisión de política monetaria del banco central está ‍programada para el 5 de febrero. (Reporte de Noé Torres)