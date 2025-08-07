Inflación general México desacelera más de lo esperado, subyacente sigue arriba del objetivo

(Actualiza con detalles y contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ago (Reuters) - La inflación general de México se moderó en julio más de lo previsto, aunque el índice subyacente continuó por encima de la meta oficial, respaldando las perspectivas de que el banco central reducirá el ritmo de sus recortes a la tasa clave de interés más tarde en el día.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 3,51% a tasa interanual, su menor lectura desde diciembre de 2020, de acuerdo con cifras divulgadas el jueves por el instituto nacional de estadística, INEGI.

Especialistas anticipaban una tasa del 3,53%, según un sondeo de Reuters.

La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se ubicó en un 4,23%, ligeramente abajo del 4,24% de junio, aunque aún por encima del objetivo del Banco de México de 3%, más o menos un punto porcentual.

El banco central, que dará a conocer su decisión a las 13:00 hora local (1900 GMT), rebajó el mes pasado la tasa de fondeo en medio punto porcentual, aunque la decisión de la junta de gobierno de cinco miembros no fue unánime, toda vez que el subgobernador Jonathan Heath votó por dejarla sin cambios.

Según la minuta del encuentro, los funcionarios que respaldaron el recorte -el cuarto consecutivo de esa magnitud- dijeron que la autoridad podría adoptar un enfoque más gradual en futuras decisiones, a medida que la inflación muestra signos de desaceleración y la actividad económica avanza a paso lento.

Banco de México ha reducido su tasa referencial en 325 puntos básicos desde principios de 2024 como parte de un ciclo de reajustes después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11,25%. (Reporte de Noé Torres)