Inflación interanual de Chile llega a 4%, sin variación en agosto

La inflación interanual de Chile llegó a 4% en agosto, sin ninguna variación en el índice de precios al consumidor de ese mes, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En un comunicado, el INE informó que el índice de precios al consumidor de agosto fue de 0%. Seis de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas, cinco presentaron alzas y dos tuvieron nula incidencia.

El IPC de agosto estuvo influido especialmente por la disminución del precio en equipamiento y mantención del hogar, así como en transporte, y por el aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas.

El indicador estuvo por debajo de las estimaciones del mercado, que adelantaban una variación del 0,2%.

Chile cerró 2024 con una inflación de 4,5%.

Para este 2025, el Banco Central estima que el IPC cierre en torno al 3,7%, cerca de su meta del 3%.

