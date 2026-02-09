Inflación interanual de México acelera en enero respaldando pausa monetaria

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - La inflación interanual de México aceleró en enero, respaldando la decisión del banco central de interrumpir su ciclo de suavización monetaria la semana pasada, al confirmarse las presiones sobre los precios

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 3.79% a tasa interanual, por encima del 3.69% del mes anterior, de acuerdo con cifras divulgadas el lunes por el instituto nacional de estadística, INEGI

Especialistas anticipaban una tasa del 3.82%, según un sondeo de Reuters

A su vez, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, avanzó a un 4.52%, desde el dato previo de un 4.33%

Los rubros que más incrementos sufrieron en el periodo fueron los cigarrillos y los refrescos envasados debido al impacto de un aumento de impuestos que entró en vigor con el inicio de año

El Gobierno también elevó los aranceles para las importaciones desde China y otros países mayoritariamente asiáticos, y con los que México no tiene acuerdos comerciales; además, puso en marcha un incremento al salario mínimo

Banco de México interrumpió la semana pasada un largo periodo de recortes a la tasa clave de interés, resaltando entre otros factores el impacto de los recientes cambios fiscales, aunque hacia adelante dejó ver que podría contemplar nuevos ajustes a los costos de los créditos

En su aviso, la junta de Gobierno aplazó al segundo trimestre de 2027 el periodo de convergencia de la inflación al objetivo permanente de un 3%, desde su proyección anterior del tercer trimestre de este año

La revisión de sus previsiones contempla además una mayor expectativa de inflación a lo largo de 2026, con lo que ahora se estima que el índice general cerraría el año en un 3.5%, frente al pronóstico previo del banco del 3.0%, y subió a un 3.4% su cálculo de la medida subyacente desde el 3.0% anterior. (Reporte de Noé Torres)