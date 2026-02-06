Inflación interanual de México se habría acelerado en enero

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb (Reuters) - La inflación de México se habría acelerado en enero, mostró el viernes un sondeo de Reuters, respaldando la decisión en la víspera del banco central de interrumpir su ciclo de suavización monetaria, al confirmarse las presiones sobre los precios.

La mediana de las proyecciones de 12 especialistas económicos arrojó una tasa interanual de un 3.82% para el índice general de precios al consumidor, aunque con respecto a diciembre los precios habrían crecido un 0.41%.

A su vez, para la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, las estimaciones indican que habría avanzado a un 4.49% interanual, con una tasa mensual del 0.58%.

Analistas dijeron que la aceleración de los precios se explicaría principalmente por un repunte en el rubro de mercancías alimenticias ante un aumento de impuestos a los cigarrillos y las bebidas azucaradas que entró en vigor con el inicio de año.

El Gobierno también elevó los aranceles para las importaciones desde China y otros países mayoritariamente asiáticos, y con los que México no tiene acuerdos comerciales; además, puso en marcha un incremento al salario mínimo.

Banco de México interrumpió el jueves un largo periodo de recortes a la tasa clave de interés, al dejarla sin cambios, resaltando entre otros factores el impacto de los recientes cambios fiscales, aunque hacia adelante dejó ver que podría contemplar nuevos ajustes a los costos de los créditos.

En su aviso, la junta de Gobierno aplazó al segundo trimestre de 2027 el periodo de convergencia de la inflación al objetivo permanente de un 3%, desde su proyección anterior del tercer trimestre de este año.

La revisión de sus previsiones contempla además una mayor expectativa de inflación a lo largo de 2026, con lo que ahora se estima que el índice general cerraría el año en un 3.5%, frente al pronóstico previo del banco del 3.0%, y subió a un 3.4% su cálculo de la medida subyacente desde el 3.0% anterior.

El instituto nacional de estadística publicará el lunes sus cifras de inflación de enero. (Reporte de Noé Torres)