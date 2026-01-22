Inflación interanual México repunta en 1ra quincena enero, aunque menos de lo previsto

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - La inflación interanual de México aceleró en la primera quincena de enero, aunque menos de lo esperado, manteniendo las perspectivas de que el banco central pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) repuntó a un 3.77% a tasa interanual, después de dos quincenas continuas en descenso, de acuerdo con datos divulgados el jueves por el instituto nacional de estadística, INEGI. Analistas anticipaban una tasa del 3.86%, según un sondeo de Reuters

La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, también avanzó a un 4.47%, luego de haberse moderado en las dos quincenas anteriores

Los rubros que más incrementos sufrieron en el periodo fueron los cigarrillos y los refrescos envasados debido al impacto de un aumento de impuestos que entró en vigor con el inicio de año

El Gobierno también elevó los aranceles para las importaciones desde China y otros países mayoritariamente asiáticos, y con los que México no tiene acuerdos comerciales; además, puso en marcha un incremento al salario mínimo

El repunte de los precios al consumidor reforzaba las perspectivas de que Banco de México podría pausar su serie de recortes a los tipos de interés a partir de su próxima decisión del 5 de febrero, luego de un largo ciclo de suavización monetaria que comenzó a inicios de 2024

Desde entonces, la tasa clave ha disminuido en 425 puntos básicos hasta su actual nivel de un 7%

Una encuesta de Citi entre analistas económicos divulgada esta semana mostró que gran parte del mercado anticipa la próxima disminución de tasas en México hasta la reunión del banco central de mayo, con un nivel de un 6.50% para el cierre de 2026. (Reporte de Noé Torres)