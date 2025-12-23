Inflación interanual México se modera más de lo previsto en 1ª quincena diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 23 dic (Reuters) - La inflación interanual de México desaceleró en la primera quincena de diciembre más de lo previsto, aunque el índice subyacente permaneció por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas de que el banco central pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se moderó a un 3.72% a tasa interanual, después de dos quincenas continuas en ascenso, de acuerdo con datos divulgados el martes por el instituto nacional de estadística, INEGI. Analistas anticipaban una tasa del 3.85%, según un sondeo de Reuters.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, disminuyó a un 4.34%, aun así, continuó por encima del objetivo permanente de Banco de México de un 3% +/- un punto porcentual.

La semana pasada, la autoridad redujo la tasa de fondeo interbancario por decimotercera vez desde que comenzó a disminuirla en 2024, sin embargo, ofreció señales de que podría interrumpir su ciclo de suavización monetaria en medio de la persistencia de la inflación subyacente.

Por ahora, la atención de los inversionistas estará puesta en la divulgación el 8 de enero de la minuta del encuentro. La próxima decisión de la entidad está prevista para el 5 de febrero.

Sólo en los primeros 15 días de diciembre, los precios aumentaron un 0.17%, mientras que el índice subyacente arrojó una tasa del 0.31%, dijo el INEGI.

Los rubros que más incrementos sufrieron en la quincena fueron el transporte aéreo, las loncherías, fondas, torterías y taquerías y los servicios turísticos en paquete, mientras que el jitomate, el huevo y el pollo fueron los que más bajaron. (Reporte de Noé Torres)