Inflación PCE en EEUU se acelera en diciembre

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) -

La inflación subyacente en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en diciembre, y las señales apuntan a que se acelerará aún más en enero, lo que reforzaría las expectativas de que la Reserva Federal no recortará las tasas de interés antes de junio.

El índice de precios del gasto en consumo personal, excluidos los componentes volátiles de alimentos y energía, subió un 0,4%, tras un aumento sin revisar del 0,2% en noviembre, informó el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

Economistas encuestados por Reuters estimaban que el llamado índice de precios PCE subyacente aumentaría un 0,3%. En los 12 meses a diciembre, la inflación subyacente del PCE avanzó un 3,0%, que se compara con el incremento del 2,8% en noviembre.

El PCE es una de las medidas que sigue el banco central estadounidense para su objetivo de inflación del 2%. Los datos se incluyeron en el informe preliminar del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre publicado el viernes.

Aunque el informe del índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicado la semana pasada mostró un aumento moderado en enero, se observó cierta rigidez en la inflación de los servicios. Los economistas también apuntaron un alza de los servicios jurídicos en enero.

"Esta categoría, que la BLS no publica, pero que puede deducirse, registró un aumento intermensual del 12,0% en enero, lo que por sí solo supone unos 10 puntos básicos en la inflación subyacente del PCE", dijo Pooja Sriram, economista de Barclays. "Dicho esto, se trata de una categoría muy volátil, con muy pocas inferencias prospectivas".

Los economistas estimaron que la inflación subyacente del PCE podría aumentar hasta un 0,4% mensual en enero, lo que se traduciría en un avance interanual del 3,1%.

Esas previsiones podrían cambiar tras el informe del índice de precios al productor de enero, que se publicará el próximo viernes. Los datos de inflación del PCE de enero se darán a conocer el 13 de marzo. Los informes se han retrasado debido al cierre parcial del Gobierno del año pasado.

El índice de precios PCE aumentó un 0,4% en diciembre, tras haber subido un 0,2% en noviembre. La inflación PCE aumentó un 2,9% interanual, tras el alza del 2,8% en noviembre.

El Gobierno también informó de que el gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, creció un 0,4% en diciembre, o el mismo incremento que en noviembre. Si se ajusta a la inflación, el gasto de los consumidores ganó un 0,1%, lo que lo sitúa en una trayectoria de expansión para el primer trimestre. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)