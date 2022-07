Inflación se desacelerará, pero no de manera predecible: barkin de la fed

12 jul (Reuters) - La Reserva Federal tendrá éxito en su batalla contra la inflación, aunque el ritmo del progreso es impredecible, dijo el martes el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.

"Espero que la inflación se desacelere, pero no de inmediato, no repentinamente y no de manera predecible", aseguró Barkin en comentarios al Club Rotario de Charlotte.

"Espero que la inflación rebote en su camino de regreso a nuestro objetivo". (Reporte de Howard Schneider, Editado en Español por Manuel Farías)