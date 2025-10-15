LA NACION

Inflación subyacente: México demanda postura monetaria cautelosa frente a recorte de tasa: Heath

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Inflación subyacente: México demanda postura monetaria cautelosa frente a recorte de tasa: Heath
Inflación subyacente: México demanda postura monetaria cautelosa frente a recorte de tasa: Heath

CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - El subgobernador del banco central de México Jonathan Heath considera que si bien la inflación general se ubica por debajo del 4%, la subyacente continúa elevada lo que demanda una postura monetaria más cautelosa respecto a los recortes de la tasa clave.

Durante un podcast de Grupo Financiero Banorte, el funcionario refirió que los incrementos continuos en costos laborales y precios internacionales de alimentos están dificultando la rápida convergencia hacia la meta inflacionaria del 3%.

"No debemos precipitarnos bajando tan agresivamente la tasa", dijo. (Reporte de Ana Isabel Martínez; Editado por Noé Torres)

LA NACION
Más leídas
  1. La reunión de Trump y Milei enfurece más a los demócratas por el auxilio financiero al Gobierno
    1

    La reunión de Trump y Milei en la Casa Blanca enfurece más a los demócratas por el auxilio financiero al Gobierno

  2. El increíble spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt
    2

    El curioso spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt: “Para votar al colorado, marcá al pelado”

  3. El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei
    3

    El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei

  4. Un presidente como nunca se vio
    4

    Un presidente como nunca se vio

Cargando banners ...