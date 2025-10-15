Inflación subyacente: México demanda postura monetaria cautelosa frente a recorte de tasa: Heath

CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - El subgobernador del banco central de México Jonathan Heath considera que si bien la inflación general se ubica por debajo del 4%, la subyacente continúa elevada lo que demanda una postura monetaria más cautelosa respecto a los recortes de la tasa clave.

Durante un podcast de Grupo Financiero Banorte, el funcionario refirió que los incrementos continuos en costos laborales y precios internacionales de alimentos están dificultando la rápida convergencia hacia la meta inflacionaria del 3%.

"No debemos precipitarnos bajando tan agresivamente la tasa", dijo. (Reporte de Ana Isabel Martínez; Editado por Noé Torres)