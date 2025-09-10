Influencer conservador de EEUU Charlie Kirk es herido de bala en acto en universidad en Utah

WASHINGTON, 10 sep (Reuters) - El activista y comentarista ultraderechista estadounidense Charlie Kirk resultó herido tras recibir un disparo el miércoles en un acto en la Universidad de Utah Valley, en Orem (Utah), y un sospechoso se encuentra detenido.

Kirk, de 31 años, es un influyente aliado del presidente Donald Trump y cofundador de Turning Point USA, la mayor organización juvenil conservadora del país. Fue trasladado a un hospital, informó Fox News.

"Charlie Kirk recibió un disparo en la Universidad de Utah Valley. Se desconoce su estado", dijo un portavoz de Kirk a la cadena.

Los videos del incidente que circulan en las redes sociales muestran a Kirk dirigiéndose a una gran multitud al aire libre cuando se oye un fuerte chasquido que suena como un disparo. Se puede ver a Kirk llevándose brevemente la mano al cuello mientras se cae de la silla, haciendo correr a los asistentes.

"Se produjo un disparo desde un edificio cercano y tenemos a un sospechoso bajo custodia", dijo un portavoz de la universidad a Reuters en un correo electrónico.

La cadena de televisión local KSL-TV emitió un video en el que se veía a un hombre mayor vestido con una camisa azul que era conducido por la policía tras el ataque.

Kirk y Turning Point USA desempeñaron un papel clave a la hora de impulsar el apoyo de los jóvenes a Trump en noviembre. Sus actos en campus universitarios de todo el país suelen atraer a grandes multitudes.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, al que han disparado", dijo Trump en X. "Un gran tipo de arriba abajo. QUE DIOS LE BENDIGA".

Agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban en el lugar, dijo la fiscal general Pam Bondi en X.

Kirk ha sido una voz eficaz para el movimiento conservador. Tiene 5,2 millones de seguidores en X y presenta un popular podcast y programa de radio, "The Charlie Kirk Show". También ha sido recientemente copresentador de "Fox & Friends" en Fox News.

El ataque a Kirk se produjo en medio de un repunte de la violencia relacionada con la política en los últimos años en Estados Unidos. (Jasper Ward, Andrew Hay, Brad Brooks, Helen Coster, Jim Oliphant, Jana Winter y Joseph Ax. Editado en español por Juana Casas)