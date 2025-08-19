Influencer que aterrizó en Antártida chilena alega inocencia

Guo fue formalizado y puesto bajo arraigo nacional por proporcionar información falsa.

El piloto aterrizó su Cessna 182 en la base Teniente Marsh de la Fuerza Aérea de Chile, desviándose 1200 kilómetros de su plan de vuelo original, que era sobrevolar Punta Arenas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) denunció que su acción comprometió la seguridad aérea.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas aprobó un acuerdo que incluye una donación de US$30.000 a una entidad benéfica y la prohibición de regresar a Chile durante tres años.

Guo, que pasó 50 días en la Antártida, argumentó que actuó bajo autorización de la DGAC por condiciones climáticas adversas.

Sin embargo, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, afirmó que Guo solo recibió permiso para aterrizar, no para volar a la Antártida, calificando su conducta como "gravísima".

Ahora, Guo debe encontrar una forma de salir de la Antártida, ya que su avión no será parte del acuerdo y las condiciones climáticas han impedido los vuelos comerciales. Una opción es el rompehielos Almirante Viel de la Armada de Chile, que zarpó de Punta Arenas. (ANSA).