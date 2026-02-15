Influenza y dengue en Panamá, aumentan muertes y contagios

Según el último boletín epidemiológico, la influenza ha causado 19 muertes en lo que va de 2026, con cuatro nuevas muertes registradas solo en la última semana.

Un dato preocupante destacado por las autoridades es que "el 89.5% de los fallecidos no estaban vacunados contra la influenza", mientras que la mayoría presentaba factores de riesgo como enfermedades crónicas o edad avanzada.

Al mismo tiempo, la situación del dengue sigue siendo crítica.

El informe reporta 637 nuevos contagios en la cuarta semana del año, lo que confirma que "el dengue mantiene una alta prevalencia a nivel nacional".

Las autoridades sanitarias han intensificado las operaciones de desinfestación y recomiendan a la población eliminar las aguas estancadas para prevenir la proliferación de mosquitos.

Además de estas emergencias, el sistema de vigilancia también monitorea los casos de malaria y leishmaniasis, que muestran una tendencia al alza, instando a la ciudadanía a no automedicarse y a acudir de inmediato a centros médicos si presentan síntomas sospechosos. (ANSA).