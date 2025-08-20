Infoca da por estabilizado el incendio declarado en Benamaurel y trabaja para su control
BENAMAUREL (GRANADA), 20 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado a las 19,15 horas el incendio declarado en el municipio de Benamaurel (Granada) y trabaja para controlar las llamas.
Según han informado fuentes del Plan Infoca a Europa Press, el incendio, declarado a las 15,07 horas de este miércoles, afecta a una zona con "abundante vegetación", aunque "sin núcleos de población cercanos".
Sobre el terreno operan por aire un helicóptero pesado, dos ligeros, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación. Por tierra participan siete grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica), cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de Medio Ambiente.
Asimismo, operan en el lugar una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, una Unidad Médica de Incendios Forestales, además de tres autobombas y un buldócer.
