Infoex activa de nuevo el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Aldea del Cano (Cáceres)

CÁCERES, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha vuelto a declarar el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal localizado este pasado viernes en el término municipal de la localidad cacereña de Aldea del Cano. Lo ha hecho a las 18,25 horas de este sábado por afección a edificaciones aisladas y carreteras, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en sus redes sociales y recoge Europa Press. En estos momentos, en las labores de extinción del fuego intervienen seis unidades de bomberos forestales, cinco medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción.
