Infoex activa el nivel 1 en el incendio forestal de Valverde de la Vera por afección a viviendas aisladas
El Infoex activa el nivel 1 en el incendio forestal de Valverde de la Vera por afección a viviendas
- 1 minuto de lectura'
CÁCERES, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado en la tarde de este domingo el nivel 1 de peligrosidad en el fuego de alta montaña localizado en la zona de Valverde de la Vera (Cáceres). Lo ha hecho ante la posible afección del incendio a viviendas aisladas, según ha precisado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a través de sus redes sociales y recoge Europa Press.
Actualmente, intervienen en la zona varias unidades aéreas de bomberos forestales y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), así como dos agentes del medio natural y un técnico de extinción.
Cabe señalar, según informan fuentes de la Guardia Civil, que en estos momentos se han localizado dos incendios más en Valverde del Fresno y en Aldeanueva de la Vera.
Otras noticias de Incendio
- 1
Llamando a la puerta del amigo americano
- 2
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 3
Horóscopo: cómo será tu semana del 21 al 27 de septiembre de 2025
- 4
Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán; Max Verstappen voló en Bakú