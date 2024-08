Informe: Categorías del censo de EEUU representan erróneamente la "raza en la calle" de los latinos

Para muchos latinos en Estados Unidos, el llenar formas en las que se pide identificación racial y étnica puede ser desalentador y confuso, especialmente cuando no hay una casilla que refleje su identidad.

Con frecuencia esto deja a muchos latinos marcando recuadros hispanos que no engloban quiénes son y generando datos que no reflejan las experiencias que han vivido, según un nuevo informe dado a conocer el miércoles por investigadores de la Universidad de California, campus Los Ángeles (UCLA).

Un análisis del Instituto Latino de Política Pública de la UCLA mostró que los métodos utilizados por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio para recolectar datos raciales y étnicos no reflejan las experiencias vividas por los latinos, especialmente los afrolatinos. El informe también proporciona algunas sugerencias sobre cómo mejorar en general la recolección de datos étnicos y raciales.

“Los métodos actuales de recolección de datos utilizados por la OMB no reflejan con precisión las realidades de discriminación racial que enfrentan los latinos”, dijo Cecilia Nuñez, coautora del informe titulado “Latino is not a race: Understanding Lived Experiences through Street Race”.

“Estas omisiones tienen implicaciones significativas para el desarrollo de políticas y la asignación de recursos”, dijo Nuñez, estudiante de posgrado e investigadora de políticas en el instituto. “Los datos precisos y procesables son esenciales para elaborar políticas e intervenciones efectivas que atiendan las inequidades sistémicas que tienen un impacto sobre los latinos y traer consigo un cambio significativo”.

Maritza Guridy, residente de Filadelfia, dijo que toda su vida ha tenido que enfrentar el hecho de no contar con una casilla que encapsule quién es. En lugar ella marca que es de etnia hispana y de raza negra.

En 2020, Guridy era una trabajadora del censo en Filadelfia que ayudaba a personas de las minorías a llenar la encuesta federal, explicándoles lo que significaba para su comunidad el hacer eso. Halló que muchos, al igual que ella, pasaban apuros para marcar una casilla que reflejara cómo se autoidentificaban.

“Si una persona se considera afrolatina no había una sección para ella”, señaló Guridy. “Es algo que es necesario cambiar. Necesita ser reconocida y respetada, si esa es la elección de una persona sobre cómo identificarse a sí misma”.

AP