Informe critica a gobierno anterior de Reino Unido por su respuesta inicial al COVID-19

LONDRES (AP) — Una investigación pública publicada el jueves criticó la respuesta inicial del Reino Unido a la pandemia de coronavirus como "demasiado poco, demasiado tarde", afirmando que el fracaso en confinar el país antes "condujo a una pérdida de vidas inaceptable".

La investigación, presidida por la exjueza Heather Hallett, encontró que el caos en el corazón del entonces gobierno conservador y la falta de seriedad ante el COVID-19 potencialmente costaron 23.000 vidas solo en Inglaterra durante la primera ola de la pandemia.

El informe de Hallett sobre la respuesta del gobierno al COVID-19 —el segundo de cuatro temas sobre la pandemia que está evaluando— encontró que el primer ministro de entonces, Boris Johnson, presidió una cultura "tóxica" en Downing Street y cambiaba de opinión regularmente, mientras que los miembros principales del gabinete, así como los científicos clave, no actuaron con la urgencia necesaria para enfrentar el virus.

Después de semanas de aumento de casos y días después de que la mayoría de las otras naciones europeas se hubieran confinado, Johnson anunció un confinamiento en todo el Reino Unido el 23 de marzo de 2020, posiblemente la decisión más importante de cualquier primer ministro británico desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Hallett declaró que las acciones del gobierno del Reino Unido, así como las de las naciones descentralizadas —Escocia, Gales e Irlanda del Norte— fueron "demasiado poco, demasiado tarde".

"Si el confinamiento se hubiera impuesto una semana antes del 23 de marzo, la evidencia sugiere que el número de muertes solo en Inglaterra en la primera ola hasta el uno de julio de 2020 se habría reducido en un 48%," indicó Hallett. "Eso es aproximadamente 23.000 muertes menos".

Dijo que el confinamiento podría haber sido más corto si se hubiera introducido antes.

"Como mínimo, habría habido tiempo para establecer el efecto de las restricciones en los niveles de incidencia y si había una reducción sostenida en el contacto social", señaló.

El Reino Unido sufrió uno de los brotes de COVID-19 más mortales en Europa, con alrededor de 240.000 muertes relacionadas con el virus.

El informe apuntó a varias personas, incluido Johnson, quien fue acusado de ser demasiado "optimista" en su perspectiva en los primeros meses de 2020. Hallett dijo que su asesor especial, Dominic Cummings, utilizó un lenguaje "ofensivo, sexualizado y misógino" mientras "envenenaba" el ambiente en el corazón del gobierno.

El grupo de campaña Familias en Duelo por la Justicia del COVID-19 aplaudió los hallazgos y culpó a Johnson de gran parte de los fallos en el Reino Unido.

"Si bien es reconfortante ver a Boris Johnson culpado categóricamente por el manejo catastrófico de la pandemia, es devastador pensar en las vidas que podrían haberse salvado bajo un primer ministro diferente," sostuvo el grupo en un comunicado. "A lo largo de la pandemia, Boris Johnson puso su reputación política por encima de la seguridad pública".

Hallett está supervisando una investigación nacional sobre todos los aspectos del manejo de la pandemia. La investigación comenzó hace dos años y se espera que continúe hasta 2027. Su enfoque actual concierne a los niños.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.