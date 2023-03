Informe de ACI Worldwide: Las mayores economías se ponen al día debido a la amplia adopción del crecimiento global de pagos en tiempo real

Miami--(business wire)--mar. 29, 2023--

Los nuevos casos de uso sofisticado para consumidores y empresas están impulsando mayores volúmenes mundiales de PTR, que en 2022 alcanzaron 195 mil millones de transacciones PTR a nivel global - un crecimiento de un 63,2 % año a año- según el informe Prime Time for Real-Time 2023, publicado por ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), empresa líder mundial en software de pagos en tiempo real de misión crítica, en asociación con GlobalData, empresa líder en datos y capacidades analíticas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005318/es/

Prime Time for Real-Time 2023 : Key Facts and Figures at a Glance (Graphic: Business Wire)

Los gobiernos y legisladores están prestando cada vez más atención a la aceptación de los consumidores

Dado que los consumidores y las empresas de todo el mundo exigen maneras de pago más eficientes, rápidas y económicas, la aceptación comercial de PTR, así como la adopción por parte de consumidores y empresas se está intensificando. El informe Prime Time for Real-Time de este año analiza las transacciones PTR per cápita por mes por primera vez, y resalta la manera en que los consumidores y las empresas utilizan PTR de manera más activa:

“El informe de este año resalta el crecimiento acelerado en la adopción de pagos en tiempo real por parte de consumidores y empresas cuando las condiciones son adecuadas”, expresó Craig Ramsey, director global de pagos en tiempo real y operaciones bancarias, ACI Worldwide. “Los países punteros en la tabla clasificatoria -Bahréin, Brasil y Tailandia- han tenido una adopción relativamente reciente de pagos en tiempo real. La colaboración concertada del sector y las normativas gubernamentales, la amplia adopción por parte de los comerciantes, el fuerte reconocimiento de nuevas modalidades de pago, tales como las billeteras digitales, han brindado la combinación perfecta para el sólido crecimiento en estos mercados”.

Los gobiernos y legisladores de otros países están empezando a prestar atención y han lanzado iniciativas para replicar el éxito de los mercados de PTR más avanzados.

La Comisión de la UE ha propuesto una reglamentación de las transacciones PTR en los 27 estados miembro. El Reino Unido se ha embarcado en su programa New Payments Architecture (Arquitectura de Nuevos Pagos), que está destinado a modernizar los caminos de PTR del país. En los EE. UU., la Reserva Federal anunció recientemente la fecha de lanzamiento de su servicio FedNow largamente esperado para expandir el acceso a transacciones PTR en los Estados Unidos - un evento de gran importancia en un mercado en que los legisladores tienden a inclinarse a no intervenir.

“Los pagos en tiempo real son el futuro de las economías digitales modernas. Los gobiernos y legisladores de todo el mundo están empezando a comprender esto y cada vez los ven más como un trayecto hacia el impulso del crecimiento económico y la inclusión financiera”, expresó Thomas Warsop, presidente interino, y presidente y director ejecutivo de ACI Worldwide.

“Los pagos en tiempo real ayudarán a garantizar la competitividad de los bancos y de prestadores de servicios financieros. Eliminan la fricción de los pagos, contribuyen a una mayor liquidez y, en última instancia, aumenta la adhesión del cliente. Complementan la propuesta digital holística de las instituciones financieras modernas.

Los bancos deberían evaluar si están verdaderamente maximizando los caminos del pago en tiempo real en su mercado. En última instancia, el grado al cual ellos hacen que el pago en tiempo real sea parte de su oferta es una decisión estratégica. Sin embargo, parece ser cada vez más claro que limitar su compromiso al mínimo también implique limitar su participación potencial del mercado de pagos futuros”, concluyó Warsop.

Datos destacados regionales

América del Norte: El lanzamiento de julio de FedNow en EE. UU. será un importante catalizador del crecimiento

Europa: Cambio importante en el horizonte con la nueva orden de PTR en UE

LATAM: Principal mercado en crecimiento y Brasil es el líder claro en materia de adopción y crecimiento

APAC: Lidera el mundo en materia de iniciativas transfronterizas de tiempo real

MEASA: Mercado de más rápido crecimiento a nivel global gracias al dominio de la India

Inside Real-Time de ACI

Este año, lanzamos Inside Real-Time -una flamante plataforma de medios de comunicación multicanal- como la guía definitiva y la fuente a la cual recurrir para las historias sobre PTR del mundo, que incluye contenido exclusivo que explora los últimos desarrollos y oportunidades en el mundo de las PTR y el modo en que el tiempo real está empoderando a los consumidores, comerciantes, empresas y bancos. El informe Prime Time for Real-Time de ACI es el cimiento de esta nueva plataforma.

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide es una empresa líder mundial en software de pagos en tiempo real de misión crítica. Nuestras soluciones de software contrastadas, seguras y escalables permiten a las principales corporaciones, empresas de tecnología financiera y disruptores financieros procesar y gestionar pagos digitales, impulsar pagos omnicomerciales, presentar y procesar pagos de facturas y manejar fraudes y riesgos. Combinamos nuestra presencia global y local para impulsar la transformación digital en tiempo real de los pagos y el comercio.

© Derechos de autor ACI Worldwide, Inc. 2023 ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay y todos los nombres de productos y soluciones de ACI son marcas comerciales o marcas registradas de ACI Worldwide, Inc. o de una de sus filiales en Estados Unidos, en otros países o en ambos. Las marcas comerciales de terceros a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños.

ihttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230328005318/es/

CONTACT: Medios de comunicación

Nick Karoglou:nick.karoglou@aciworldwide.com

Katrin Boettger:katrin.boettger@aciworldwide.com+44 (0)7776 147910

Keyword: florida oman kuwait thailand argentina nigeria denmark sweden netherlands india south america central america south korea north america colombia asia pacific europe china mexico canada saudi arabia germany brazil middle east malaysia africa united states united kingdom qatar united arab emirates france finland peru bahrain

Industry keyword: banking software professional services fintech payments consumer electronics technology digital cash management/digital assets data analytics other professional services finance other technology consulting

SOURCE: ACI Worldwide

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 03/29/2023 11:25 am/disc: 03/29/2023 11:25 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230328005318/es

AP