Informe de CBS sobre deportados venezolanos bloqueado durante un mes por "censura'"

Según medios estadounidenses, Weiss bloqueó hace un mes un reportaje de 60 Minutes sobre venezolanos deportados de Estados Unidos a la infame prisión Cecot en El Salvador, alegando que carecía de la perspectiva de la administración Trump.

La autora del reportaje Sharyn Alfonsi lo defendió y denunció la supuesta "censura corporativa" de Weiss en un correo electrónico a sus colegas, señalando que el reportaje ya había sido verificado y revisado legalmente, incluso enviándolo a la cadena canadiense que retransmite el programa, una copia pirata del cual terminó en línea, avergonzando aún más a CBS.

En el correo electrónico, Alfonsi también escribió que había intentado entrevistar a funcionarios de la administración y que "su negativa a ser entrevistados es una maniobra táctica diseñada para desmentir la noticia".

A raíz de las tensiones dentro de la sala de redacción, que ahora se han hecho públicas, el informe se emitió recién el domingo por la noche, pero fue precedido y concluido por dos nuevos segmentos que dieron voz a la administración Trump.

