Informe de empleo de septiembre no se publicará si se paraliza el Gobierno de EEUU

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) - El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo el lunes que su agencia de estadísticas suspenderá la publicación de datos económicos, incluyendo el informe mensual de empleo de septiembre, en caso de que haya un cierre parcial del gobierno.

El informe sobre el empleo, crucial para la toma de decisiones de las autoridades de la Reserva Federal, las empresas y los hogares, está previsto para el viernes.

La financiación del Gobierno expirará el martes a medianoche, a menos que los republicanos y los demócratas del Congreso lleguen a un acuerdo temporal de última hora. El Departamento de Trabajo identificó a la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés) entre las agencias clave cuyas actividades cesarán si hay un lapso.

El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con líderes republicanos y demócratas más tarde en el día. Los posibles retrasos en la publicación del informe de empleo llegarían en un momento en que crece la preocupación por la calidad de los datos económicos producidos por el Gobierno, considerados durante mucho tiempo como el patrón oro.

La BLS ha sufrido años de falta de financiación tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas.

Esa situación empeoró por los despidos masivos, las renuncias voluntarias, las jubilaciones anticipadas y la congelación de la contratación, que forman parte de una campaña sin precedentes de la administración Trump para reducir de forma drástica el tamaño del Gobierno.

Las tasas de respuesta para el informe de empleo han disminuido y la agencia ha suspendido la recopilación de datos para partes del Índice de Precios al Consumo (IPC) en algunas áreas de todo el país.

El nombramiento del economista de la Heritage Foundation E.J. Antoni, un crítico de la BLS, para dirigir la agencia también está añadiendo otra capa de preocupación sobre la calidad de los datos. Economistas de todas las ideologías políticas ven a Antoni poco cualificado para el cargo.

(Reporte de Lucia Mutikani y Courtney Rozen; editado en español por Carlos Serrano)