Cuáles son las novedades: El Un‑carrier publicó su Informe sobre fraudes y robollamadas de 2023, en el que reporta que Scam Shield de T‑Mobile identificó o bloqueó 19.8 billones de llamadas fraudulentas en 2023, lo cual representa una impresionante cifra de 628 llamadas fraudulentas por segundo. Gracias a los avances constantes de la red de T‑Mobile y a la intervención gubernamental, la cantidad de llamadas fraudulentas que recibieron los clientes de T‑Mobile se redujo un 51% en relación con 2022.

Por qué es importante:en 2023 los habitantes de Estados Unidos perdieron en conjunto $10 billones en fraudes, y los estafadores y spammers no dan señales de frenar sus ataques. Considerando que los elementos delictivos son cada vez más creativos, no hay mejor momento para mantenernos protegidos.

Para quiénes es importante: para todos los que deseen mejor protección contra los estafadores.

T‑mobile (nasdaq: tmus) publicó hoy su tercer informe anual sobre fraudes y robollamadas y comparte nuevos datos de 2023 en donde se destacan las tendencias emergentes relacionadas con fraudes, spam y robollamadas, y además destaca cómo la tecnología de scam shield de el un‑carrier ayuda a mantener a los clientes protegidos frente a las llamadas fraudulentas no deseadas.

“Los estafadores siguen perfeccionándose, pero también lo hace Scam Shield de T‑Mobile, tecnología que evoluciona constantemente para que los filtros de nuestra red detecten una llamada fraudulenta”, señaló Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T‑Mobile. “En 2023, Scam Shield identificó una escalofriante cifra de 628 llamadas fraudulentas por segundo, lo que demuestra que los estafadores no piensan ceder. La tecnología Scam Shield de T‑Mobile continúa a la vanguardia de la industria móvil en protección contra fraudes y, junto al líder 5G del país ayuda a proteger a los clientes de estafas”.

Cambios en el comportamiento de los estafadores

Los progresos constantes en la tecnología de la red de T‑Mobile, incluyendo el aprendizaje automático y la IA, así como la intervención del gobierno, han frenado el avance de los estafadores y contribuyeron a reducir los intentos de llamadas fraudulentas en un 51% en 2023. Esa reducción en volumen de llamadas se debe a varios factores:

La tecnología de la red de T‑Mobile continúa liderando la industria móvil en protección contra fraudes, al priorizar la seguridad de los clientes, la prevención de fraudes y la facilidad de uso. Hasta noviembre de 2023, Verizon declaró haber bloqueado 8.2 billones de llamadas no deseadas ese año. En ese mismo periodo, Scam Shield de T‑Mobile bloqueó la impresionante cantidad de 17 billones de llamadas no deseadas.

Principales técnicas de los estafadores

Los estafadores continúan cambiando sus tácticas según la temporada y aprovechan momentos determinados, como la temporada de impuestos, el regreso a clases, las inscripciones abiertas y las semanas previas a las Fiestas, cuando se produce el mayor volumen de estafas. Es interesante destacar que en Navidad, la víspera de Año Nuevo, Pascua y otros feriados importantes se registró un 97% menos de llamadas fraudulentas que en un día de semana típico, lo que demuestra que hasta los estafadores se toman un descanso.

En su proceder, los estafadores no han abandonado la mentalidad “si funciona, para qué cambiarlo”, ya que repiten las mismas tácticas que engañan una y otra vez a los clientes desprevenidos. En 2023, las estafas relacionadas con la atención de la salud (Medicare, seguro médico) siguieron siendo las preferidas del año anterior con más de un 40% de todos los intentos de fraude, seguidas de las estafas financieras con casi el 20% de los intentos de estafas, y ambas suelen dirigirse a consumidores mayores de 55. años

Las Fiestas continúan siendo la temporada preferida de los estafadores ya que se aprovechan de los clientes incautos haciéndose pasar por comercios populares (Amazon, Walmart) y por servicios de envíos (UPS, FedEx, el servicio postal de EE. UU.) para robar información financiera.

Una diferencia importante a años anteriores es que las estafas sobre las garantías para vehículos casi dejaron de existir en 2023, luego de que la FCC emitiera una orden de cese y abstenerse en 2022 contra algunos operadores de telecomunicaciones (no T-Mobile) para contrarrestar este tipo de fraudes.

Regiones más atacadas/demografía

Los estafadores trabajan a nivel regional y atacan a algunos estados con más dureza que otros. En 2023, Texas, California, Florida, New York y North Carolina registraron la mayor cantidad de intentos de llamadas fraudulentas. Y como cada año, el estado de Texas se lleva el premio mayor por el volumen más alto de llamadas fraudulentas, en especial las relacionadas con las estafas de Medicare. Y, en general, los adultos mayores de 55 siguen siendo el blanco de los delincuentes con estafas relacionadas con los seguros.

¿Qué se avecina?

La rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) en 2023 dio lugar a nuevos avances tanto para empresas como para consumidores, pero las ventajas requieren precauciones considerables. La tecnología de la IA crece, pero también lo hacen las amenazas a los consumidores ya que los estafadores la aprovechan a su favor. El año pasado, la industria comenzó a ver tendencias como las llamadas de voz sintética, la clonación de voz, la síntesis de texto a voz en tiempo real y la IA generativa. A medida que la industria se enfrenta al auge de la IA como manera de engañar a las víctimas desprevenidas, T‑Mobile sigue evolucionando, pues invierte en tecnologías de IA para reforzar la protección a nivel de red.

“Al igual que las llamadas de teléfono y texto evolucionan, también lo hacen las herramientas necesarias para combatirlas. A los consumidores ya les cuesta mucho discernir las llamadas y los textos legítimos de los maliciosos”, comentó Carrie Kerskie, ponente, autora y consultora en robo de identidad. “Con la implementación de la IA, estas estafas serán cada vez más frecuentes y sofisticadas. La defensa contra estas estafas exige herramientas que ayuden a identificar al remitente original o, aun mejor, a bloquearlas para impedir que lleguen a la víctima”.

Scam Shield es tu guardaespaldas

La tecnología patentada de T‑Mobile protege a los clientes al actualizar las protecciones ¡cada seis minutos! Los clientes que activan el Bloqueo de llamadas fraudulentas ya dejarán de recibir posibles llamadas fraudulentas (Scam Likely) porque se bloquean a nivel de la red. Se puede activar el Bloqueo de llamadas fraudulentas desde la app Scam Shield o simplemente al marcar #662# desde un dispositivo de T‑Mobile para detener esas llamadas a nivel de red. El identificador de llamadas y la verificación de llamadas STIR/SHAKEN permiten a los clientes ver quién llama y cuando la red de T‑Mobile autentica una llamada.

Haz lo siguiente para protegerte y proteger a tus seres queridos de las estafas en 2024:

Los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile pueden descargar la app Scam Shield gratis en App Store o Google Play y tener a su alcance un panel con todas las herramientas de Scam Shield. Con la app puedes activar el Bloqueo de llamadas fraudulentas y ver qué llamadas se han bloqueado en cualquier momento, así como acceder al Identificador de llamadas y a otras herramientas gratis de Scam Shield.

Este informe se basa en el análisis de T‑Mobile de datos internos de Scam Shield. Scam Shield está disponible para los clientes de T‑Mobile con servicio elegible y teléfono compatible. La activación del Bloqueo de llamadas fraudulentas podría bloquear llamadas deseadas; esta función se puede desactivar en cualquier momento. Para más información sobre Scam Shield, consulta t-mobile.com/customers/scam-shield.

Para más información sobre cómo T‑Mobile protege a sus clientes con Scam Shield, ingresa aquí.

