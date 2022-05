Informe del OIEA sobre sitios nucleares no declarados no es "ni equilibrado ni justo" (Irán)

El ministerio iraní de Relaciones Exteriores estimó este martes que el último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre los sitios nucleares no declarados de este país, no es "ni equilibrado ni justo".

"Desgraciadamente, este informe no refleja la realidad de las negociaciones entre Irán y el OIEA", dijo a los periodistas el portavoz del ministerio, Said Khatibzadeh. "No es un informe ni equilibrado ni justo".

