Informe semanal de subsidios por desempleo en EE.UU. no se publicará si se paraliza el Gobierno

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - El Departamento del Trabajo de Estados Unidos dijo el martes que el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo no se publicaría en caso de cierre del Gobierno, aclarando una declaración anterior.

La financiación del Gobierno expirará en la medianoche del martes a menos que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo temporal de última hora.

Los departamentos del Trabajo y Comercio dijeron el lunes que la publicación de datos económicos, incluido el informe de empleo de septiembre, se detendría en caso de cierre del Gobierno. (Reporte de Lucia Mutikani, Editado en Español por Natalia Ramos)