Infosalus.- ABEX Excelencia Robótica lanza en España la quinta generación de cirugía robótica da Vinci 5

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) - ABEX Excelencia Robótica, empresa española que distribuye en exclusiva los sistemas robóticos da Vinci en España y Portugal, ha anunciado el lanzamiento da Vinci 5, la quinta generación de cirugía robótica mínimamente invasiva.

"Tras más de una década de investigación y más de 150 innovaciones de diseño, este sistema marca un hito en la evolución de los quirófanos, ofreciendo a los centros y equipos sanitarios una experiencia optimizada en seguridad, precisión y resultados clínicos de los pacientes", señalan.

El nuevo sistema se presentó durante la XXV Reunión Nacional de Cirujanos, celebrada en Valladolid. Los asistentes pudieron ver y experimentar en primera persona este nuevo dispositivo de vanguardia y realizar un 'test drive'. Además, tuvieron la oportunidad de participar en simposios especializados, moderados por el reconocido cirujano robótico David Pacheco, y participar en encuentros 'one to one' con el doctor Anthony González, referente internacional en cirugía robótica.

El nuevo da Vinci 5 ha sido concebido para transformar la práctica quirúrgica mediante la mejora de los resultados clínicos, el incremento de la eficiencia operativa y la generación de datos objetivos que permitan optimizar la toma de decisiones y reducir los costes totales de la atención. Con una capacidad de procesamiento 10.000 veces superior al modelo anterior, "abre la puerta a una nueva era de funcionalidades potenciadas por inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica avanzada de datos".

Según informan, entre sus principales avances se encuentra la tecnología Force Feedback, pionera en cirugía robótica, que traduce en tiempo real las fuerzas de empuje y tracción ejercidas sobre el tejido desde la punta del instrumento hasta los controles manuales.

"Esta innovación ha demostrado reducir la fuerza promedio y su variabilidad, promoviendo intervenciones más delicadas y seguras, además de ofrecer métricas objetivas para la evaluación del desempeño quirúrgico", señalan.

Asimismo, las mejoras de 'hardware' introducidas en da Vinci 5 permiten crear un nuevo conjunto de productos, disponibles a través de My Intuitive+, que han sido diseñados para respaldar de forma totalmente nueva la experiencia quirúrgica. También incorpora el mejor sistema de visión desarrollado por Intuitive hasta la fecha, capaz de ofrecer imágenes 3D más realistas, con mayor nitidez cromática de resolución, preparado para evolucionar con futuras actualizaciones.