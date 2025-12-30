Infosalus. Actuar a tiempo en un infarto es "clave" para disminuir el daño en el tejido cardíaco

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El responsable de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Rafael Ruiz Salmerón, ha resaltado que actuar a tiempo ante un infarto de miocardio es "clave" para disminuir el daño en el tejido cardíaco, pues cada minuto de retraso aumenta el deterioro y el riesgo de complicaciones. "Una actuación a tiempo es clave para disminuir el daño miocárdico y preservar la función del ventrículo izquierdo a largo plazo. Cuando esto no sucede, aumenta el riesgo de muerte asociado al infarto y, en caso de sobrevivir, se produce un deterioro de la función del corazón que deriva en insuficiencia cardiaca", ha afirmado Ruiz Salmerón. Por este motivo, la Clínica cuenta con guardias de 24 horas todos los días del año, con un servicio que ofrece recursos de soporte hemodinámico avanzado, como el balón de contrapulsación, y con una UCI especializada en cuidados postintervención, que permite estabilizar al paciente durante las primeras 24 horas y monitorizar de forma continua su evolución cardíaca. "En el infarto, el tiempo es músculo. Por cada minuto que pasa, parte del tejido cardíaco puede dañarse de forma irreversible. Nuestro objetivo con las guardias 24 horas todos los días del año en la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista es abrir la arteria obstruida en menos de 90 minutos desde el primer contacto médico", ha explicado el cardiólogo intervencionista de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Rodrigo Teijeiro. En ese sentido, ha detallado que la disponibilidad de los cardiólogos, hemodinamistas y de enfermería especializada permite tratar el infarto de miocardio mediante angioplastia primaria, la técnica recomendada para abrir la arteria coronaria obstruida y restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible, todo ello tras la activación de un protocolo coordinado de atención urgente. "Este modelo organizativo permite realizar la angioplastia primaria en los tiempos que marcan los estándares de calidad internacionales, fundamentales para mejorar el pronóstico del paciente", han incidido desde la Clínica.