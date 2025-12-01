Infosalus.- AEMPS informa del cese de venta, retirada del mercado y recuperación de un lote del cosmético 'Yepoda-The Cocoa Cloud'

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este lunes del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote SR335 de la manteca corporal 'Yepoda-The Cocoa Cloud', que forma parte del calendario de adviento de la marca Yepoda y se encuentra en el día 8.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, tras el uso de este cosmético se ha observado crecimiento del microorganismo 'Pseudomonas aeruginosa' en el lote SR335. Este crecimiento responde a una pérdida de eficacia del conservante en dicho lote.

La empresa responsable ha confirmado que, en España, el producto se ha comercializado únicamente a través de la página web de la marca Yepoda, donde se ha publicado un mensaje para informar sobre los pasos a seguir si se dispone de alguna unidad. Además, la empresa también ha informado a las personas consumidoras que adquirieron el producto mediante correo electrónico.

Por su parte, la AEMPS ha informado sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Junto a esto, ha pedido no utilizar el producto, en caso de disponer de alguna unidad del lote afectado, y dirigirse a la empresa responsable para su devolución.