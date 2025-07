Infosalus: AESEG se persona en la causa contra el impuesto que impone a los fármacos la Directiva de Aguas Residuales

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) se ha personado en los recursos de anulación interpuestos por varios de los principales laboratorios de medicamentos genéricos ante el Tribunal General de la Unión Europea contra el esquema de responsabilidad ampliada del productor (RAP) en la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, que impondría un impuesto sobre el precio de venta de fármacos y cosméticos. Según ha señalado AESEG este jueves en un comunicado, la organización considera que esta normativa impone una carga económica "desproporcionada y discriminatoria" sobre el sector de los medicamentos genéricos, que pondría en riesgo el acceso de millones de pacientes a tratamientos esenciales y asequibles. "El esquema RAP ignora la realidad de nuestro sector, que representa la mayoría de los medicamentos dispensados en España y opera con precios regulados y ajustados. Asumir costes multimillonarios derivados de una atribución errónea de los metabolitos presentes en las aguas residuales urbanas a los medicamentos es inviable y amenaza la sostenibilidad del sistema sanitario", ha explicado la secretaria general de AESEG, Elena Casaus. Para justificar su disconformidad con la creación de este sistema, AESEG ha apuntado a los resultados de estudios recientes, que indican que medicamentos de uso común como la metformina, la amoxicilina o el levetiracetam podrían sufrir incrementos de precio de hasta 875, 368 y 321%, respectivamente, lo que afectaría gravemente a su disponibilidad en el mercado. En esta línea, ha criticado que los datos que emplea la Comisión Europea (CE) para defender el esquema RAP presentan "graves errores metodológicos", al basarse en modelos predictivos en lugar de estudios reales, lo que distorsiona la atribución de responsabilidad al sector farmacéutico. Así, Casaus ha reiterado el compromiso del sector de los genéricos con la salud y el medio ambiente, pero ha puntualizado que las soluciones a este respecto deben ser proporcionadas, estar respaldadas por evidencia científica sólida y que eviten poner en peligro el acceso a medicamentos esenciales. DEMANDA DE MEDICINES FOR EUROPE AESEG se alinea así con la acción emprendida el pasado marzo por una decena de compañías farmacéuticas respaldadas por la patronal europea de medicamentos genéricos, Medicines for Europe. Estas interpusieron una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para anular la creación del sistema RAP. Desde Medicines for Europe aseguraron que los productores de medicamentos genéricos se verían obligados a financiar la mayor parte de los costes de eliminación de residuos de las aguas residuales urbanas, incluidas aquellas que proceden de otras fuentes industriales o agrícolas. Según detallaron, el modelo RAP implica un desequilibrio grave y preocupante para el sector de genéricos, ya que a pesar de representar el 19% del costo total del mercado, se espera que asuma hasta el 60% de los costes del plan. Para la patronal, el coste que tendría que asumir el sector para el tratamiento de agua crearía un "tsunami de escasez de medicamentos genéricos", que derivaría en consecuencias catastróficas para los pacientes y la sostenibilidad de los sistemas de atención sanitaria europeos, que se verían deteriorados.